قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه تم إنفاق 1068 مليار ريال في 2020 ما فاق التقديرات الأولية.

وأوضح الجدعان أن قيمة ما أنفقناه على التحفيز وصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن جائحة كورونا، أشار الجدعان إلى أن 2020 شهد أمثلة مميزة عن تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.

وفي حين أشار إلى أن ولي العهد وفر كافة الإمكانيات لمكافحة جائحة كوفيد-19، أكد أن الحكومة كرست جهودها لمساعدة القطاعات الأكثر تأثرا.

وتابع:" العمل خلال السنوات الأربع الماضية مكننا من التعامل مع صدمة كورونا، والاستثمار المسبق في البنية التحتية الرقمية ساهم بمواجهة الجائحة".

إلى ذلك، أشار الجدعان إلى أنه تم إطلاق أكثر من 150 مبادرة للتعاطي مع تداعيات كوفيد-19.

وشدد على أن إدارة أزمة الطاقة في 2020 أنقذت الاقتصادين المحلي والعالمي.

وفي سياق متصل، قال إن السعودية قد وفرت أكثر من 350 مليار ريال منذ 2017 من خلال رفع كفاءة الإنفاق.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي قد انكمش 3.7% في 2020 وتوقعات بنموه 3.2% العام المقبل.

وسجل الدين العام في السعودية 34% من الناتج المحلي في 2020.

التضخم سيستقر عند 2%

وعن معدل التضخم، أشار الجدعان أن التضخم قد بلغ 3.7% في عام 2020، متوقعا أن يصل إلى 2.9 % و2% في العامين المقبلين على التوالي.

وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل توسيع نشاطته في السنوات المقبلة.

ونوه بأن تطوير نظام المشتريات الحكومية ساهم بدعم المحتوى المحلي وبقوة.