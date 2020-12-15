رفعت السعودية الإنفاق على قطاعات حيوية في ميزانية العام 2021، ضمت قطاعات البنود العامة، والصحة والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة.

وارتفع الإنفاق على هذه القطاعات بنسبة 7.4% في ميزانية 2021، ليصل إلى نحو 361 مليار ريال، مقارنة بنحو 336 مليار ريال في ميزانية 2020.

وبحسب بيانات الميزانية، اليوم الثلاثاء، بلغ الإنفاق على قطاع البنود العامة نحو 151 مليار ريال بزيادة 7.2%، عن ميزانية العام 2020، البالغ نحو 141 مليار ريال.

ويتضمن قطاع البنود العامة النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين ومخصص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، والإعانات، بالإضافة إلى مخصصات الطورائ.

ورفعت المملكة الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 4.6% في ميزانية العام 2021، ليصل إلى 175 مليار ريال، مقارنة بنحو 167 مليار ريال في ميزانية 2020.

وارتفع الإنفاق على قطاع الإدارة العامة بنسبة 20% إلى 34 مليار ريال، مقارنة بنحو 28 مليار ريال في ميزانية 2020.

ويأتي ذلك بينما خفضت السعودية الإنفاق على باقي القطاعات، لا سيما مع الحاجة لتحديد الأولويات بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان ميزانية السعودية لعام 2021.

وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال.