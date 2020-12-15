كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن أبرز مستهدفاتها في ميزانية 2021، تضمنت 7 أهداف، تضمنت توظيف نحو 115 ألف من الشباب السعودي في القطاعات المختلفة ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا عن العمل لما يزيد عن 3 أشهر.

وقالت الوزارة في "نسخة المواطن لميزانية 2021"، اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف توطين 3 مهن نوعية هي مهن المحاسبة والهندسة بالإضافة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضافت الوزارة أنها تستهدف إصدار لائحة تهدف لتنظيم نشاط العمل الحر، بالإضافة إلى إطلاق منصة لإصدار وثائق ممارسة العمل الحر، وكذلك الربط مع منصة "إيجار" من خلال آلية تلزم صاحب المنشأة من الإفصاح عن سكن العمالة.

وتستهدف وزارة الموارد البشرية ضمن خطتها في ميزانية 2021، إنشاء جهة وطنية مستقلة ومختصة من أجل قيادة وتشغيل وتنسيق القطاع غير الربحي في المملكة لرفع مستوى الحوكمة والشفافية.

وتضمنت خطة الوزارة تأسيس وإدارة أكاديمية لتطوير القيادات الإدارية، تستهدف تطوير موظفي القطاع الحكومي، ويمكن أن تقدم خدماتها لاحقاً للقطاع الخاص في المملكة، وكذلك إطلاق برنامج تأهيل المتميزين الذي يستقطب الخريجين المتميزين من الجنسين غير العاملين، للعمل مع الجهات الحكومية المشاركة.

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان ميزانية السعودية لعام 2021، وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال.