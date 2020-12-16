كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن موافقتها على 830 ترخيصا صناعيا جديدا خلال العام 2020، برأسمال بلغ 21 مليار ريال، وبدأ 488 مصنعاً منها الإنتاج خلال 2020.

وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن عدد الوظائف في التراخيص الجديدة بلغ 36.75 ألف وظيفة.

وأضافت أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بلغ 9630 مصنعاً بمعدل نمو سنوي 9.6%، بينما بلغ حجم الاستثمارات الصناعية 1.1 تريليون ريال بنمو 4.5%.

وبحسب الوزارة، فإن نظام التعدين شهد خلال العام 2020 عدة تطورات، منها إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد، وتأسيس شركة خدمات التعدين، وتوقيع عقود ترسية البرنامج العام للمسح الجيولوجي، بالإضافة إلى تخصيص 54 موقعاً للاحتياطي التعديني.

وتتوزع المصانع في مختلف مناطق المملكة، وتساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، جراح بن محمد الجراح، مؤخراً، إن قطاعي الصناعة والتعدين جذبا استثمارات جديدة تصل إلى 200 مليار ريال، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأضاف المتحدث أن عدد المصانع المرخص لها في شهر نوفمبر الماضي تجاوز 124 مصنعاً.

وكانت السعودية قد أطلقت في يناير 2019، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.