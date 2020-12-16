انطلق، اليوم الأربعاء، ملتقى ميزانية السعودية 2021 بجلسة لوزيري المالية والصحة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في حديثه خلال الملتقى، إن النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة في الربعين الثالث والرابع.

وأضاف أنه تم إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية دعمت القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين.

وأوضح أن قرار الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص اتخذ في 48 ساعة، ومثل هذا القرار عادة ما يستغرق عاما لإصداره.

وذكر أن المملكة أطلقت 150 مبادرة للتخفيف من أثر الجائحة على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص. وتابع: "لايزال القطاع متأثرا مثل الطيران والسياحة، لكن هذه القطاعات تدعمها الحكومة وستواصل دعمها لها حتى تنتهي الجائحة".

دروس مستفادة

وبالرغم من إيمان المملكة بحرية التجارة والعمل مع المنظمات الدولية، فإن عددا من دول العالم أغلقت حدودها لمنتجات كانت المملكة بحاجة لها مثل معدات الحماية الشخصية، وفقا للجدعان.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار لسرعة توطين عدد كبير جدا من الصناعات التي تحتاجها المملكة من منتجات الحماية الشخصية. وتابع: "كان هناك برنامج مستمر منذ 3 سنوات لتوطين الصناعات وإحلال الصناعة المحلية مكان المستورد، لكن تم تسريع وتيرة توطين بعض المنتجات المحددة، وجرى توقيع اتفاقية مع وزير الصناعة لدعم مصانع وتوسيع خطوط منتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي".

وأكد أن المملكة تسعى إلى توطين منتجات أكثر مثل الأدوية، فهناك دعم أكثر لصناعات تطوير اللقاحات وغيرها.

البنية التحتية

وذكر الجدعان أن الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية في التقنية والبنية التحتية الرقيمة كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول بين يوم وليلة من العمل في المقار الحكومة إلى العمل الافتراضي.

وأوضح أن الحكومة استثمرت المليارات خلال الثلاث السنوات الماضية، في الألياف البصرية وأصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطورا، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية مهم لتطوير الإنسان.

سباق دولي

ومن جهته، قال زير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن المملكة تعاملت مع جائحة كورونا منذ بدايتها عندما انتشرت خارج الصين.

وذكر أن أول دفعة من لقاح كورونا وصلت اليوم، وأن اللقاح سيتم توفيره للجميع خلال الأيام الثلاثة المقبلة بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة.

وأضاف الربيعة أن السعودية تمكنت بنجاح في التعامل مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين.

وأضاف "شهدنا سباقاً دولياً على الأدوات الصحية مطلع الجائحة لكن السعودية وضعت صحة الإنسان فوق كل اعتبار ورفعنا عدد الأسرة في العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودية".

وأقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، أمس، ميزانية السعودية لعام 2021، والتي شملت الأرقام الفعلية لميزانية العام الحالي 2020.

وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال، ما يعني أن العجزَ المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4.9%.

وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال.