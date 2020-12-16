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المستثمرون يتأهبون لإعادة فتح الاقتصادات.. والأسواق الناشئة جذابة

الأسواق الناشئة مناسبة
الأسواق الناشئة (أرشيفية)
الأسواق الناشئة

المستثمرون يتأهبون لإعادة فتح الاقتصادات.. والأسواق الناشئة جذابة

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لندن - رويترز

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كشف المسح الشهري للمستثمرين الذي يجريه بنك أوف أميركا، أن المستثمرين أصبحوا أكثر‭‭ ‬‬ تفاؤلاً إزاء قطاعات الأسهم والسلع الأولية المتراجعة حيث يتأهبون "لتداولات إعادة فتح" الاقتصادات مع بدء توزيع لقاحات مرض كوفيد-19.

وكشف المسح، الذي شمل 217 من مديري الصناديق يديرون أصولاً تصل قيمتها إلى 576 مليار دولار، أن هذا الحماس أدى لانخفاض حيازات المستثمرين النقدية إلى 4% في ديسمبر إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.

وقال نحو 60% من المستثمرين الذين استطلع البنك آراءهم، إنهم يتوقعون أن يفوق أداء الأسواق الناشئة سائر الأسواق في 2021 بهامش كبير في ظل تراجع الدولار وتوزيع اللقاح وتنامي التوقعات بتعاف اقتصادي سريع. وبلغت مخصصات أسهم الأسواق الناشئة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2010.

وكتب البنك في مذكرة "كان 2020 عاما يهيمن عليه كوفيد-19 بوضوح، وهو ما أدى لأسرع انهيار في السوق المالية والاقتصادية على الإطلاق. لكن بعد نصف عام فحسب تجاوزت توقعات الانتعاش الركود الأولي في الوتيرة والحجم".

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