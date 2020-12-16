قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن مفاوضات بريكست تحرز تقدماً وليس اختراقاً، موضحة أن هناك تقدماً في المفاوضات مع بريطانيا.

واعتبرت ميركل أن نتيجة مفاوضات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الجانبين لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني، مفتوحة أمام كافة الاحتمالات.

وأشارت ميركل إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ونُقل عن ميركل باجتماع أمس قولها إنه "سيكون من المرغوب فيه أن يتم التوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أن هذا الأمر ليس مستبعدا لكنها لا يمكنها أيضا أن تقول إنه سينجح.

كانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي رسمياً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنها ستبقى في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام الحالي.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن من الممكن معاودة فرض رسوم جمركية مرتفعة وعراقيل تجارية أخرى، وثمة تخوفات من أن تؤدي الإجراءات والضوابط إلى شل حركة المرور في خط العبارة المهم الرابط بين دوفر وكاليه عبر القناة الإنجليزية.

ومن الناحية النظرية، فإن هناك وقتاً للمفاوضات حتى قبل رأس السنة بقليل، غير أن الاتفاقية ستحتاج إلى المصادقة عليها من الجانبين أو سيضطر الجانبان في هذه الحالة إلى التوافق على تطبيقها مؤقتاً وهو الأمر الذي ينتقده البرلمان الأوروبي بشدة.