قدرت ميزانية السعودية للعام 2021، الإيرادات من الضرائب بنحو 257 مليار ريال بزيادة 30.8% مقارنة بالمتوقع تحصيله عام 2020.

وأرجعت وزارة المالية السعودية في تقريرها عن ميزانية 2021، الزيادة إلى الأثر المالي لكامل العام من رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع، إضافة إلى التعافي الاقتصادي المتوقع في عام 2021، مما سينعكس إيجاباً على الإيرادات الضريبية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

كما قدرت الميزانية أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 13 مليار ريال في عام 2021، بتراجع نسبته 17% مقارنة بالمتوقع في العام 2020.

وتوقعت الميزانية أن تسجل الضرائب الأخرى منها الزكاة نحو 18 مليار ريال في العام 2021، بانخفاض نسبته 21.3% مقارنة بالمتوقع لعام 2020.

وفسرت الوزارة تراجع ضرائب الدخل والأرباح والزكاة بارتباط إيراداتها المتحصلة في عام 2021 بالأداء الاقتصادي للعام 2020، والمتأثر بظروف الجائحة.

وقدرت الميزانية الضرائب على السلع والخدمات بنحو 209 مليارات ريال في 2021، بارتفاع 47.7% عن المتوقع في 2020، ويرجع ذلك إلى التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي بعد الأزمة إضافة إلى الأثر السنوي الكامل للإجراءات المنفذة خلال عام 2020.

وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أن التقديرات لعام 2021 لا تتضمن استمرار الإعفاءات والتأجيلات التي تم تطبيقها في العام 2020.

ومن المقدر أن تحقق الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية نحو 17 مليار ريال لعام 2021، بارتفاع نسبته 4.3% عن المتوقع تحصيله نهاية العام 2020، أخذاً بالاعتبار الإجراءات المنفذة خلال عام 2020، واستمرار تطبيقها في العام القادم 2021، بالإضافة إلى تحسن النشاط الاقتصادي.

وتعادل الإيرادات من الضرائب نسبة 30.3% من إجمالي الإيرادات في ميزانية 2021؛ وتشير تقديرات الميزانية إلى أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 849 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.3% عن المتوقع تحقيقه في عام 2020.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان قد أقر ميزانية العام 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال.