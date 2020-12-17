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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

اقتصاد أميركا
صورة تعبيرية عن الاقتصاد الأميركي
اقتصاد أميركا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

دليل جديد على تعثر تعافي الاقتصاد

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على عكس المتوقع الأسبوع الماضي، مع تأثر عمل الشركات بالزيادة المطردة في إصابات كوفيد-19، مما يعطي دليلا جديدا على تعثر تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 885 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع 862 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 800 ألف في أحدث أسبوع.

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ويأتي ذلك بينما تكافح الولايات المتحدة موجة جديدة من تفشي كوفيد-19، وبلغ عدد الإصابات 16.7 مليون على الأقل، في حين تجاوزت الوفيات 304 آلاف وفاة، بحسب إحصاء لرويترز.

وجددت حكومات الولايات والحكومات المحلية القيود على الشركات، في حين يحرص البعض على تجنب الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق والمطاعم والحانات.

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