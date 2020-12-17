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الخريف: السعودية أصدرت 800 رخصة صناعية خلال الأزمة

اقتصاد السعودية

الخريف: السعودية أصدرت 800 رخصة صناعية خلال الأزمة

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم الخميس، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2021، إن المملكة أصدرت 800 رخصة صناعية خلال الأزمة رغم التحديات، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي مؤهل لانطلاقه جديدة مبنية على ما جرى تحقيقه في الماضي.

وأوضح أن الوزارة تلقت 500 طلب للاستفادة من فرص نظام التعدين المتاحة.

وأضاف أن قطاع الصناعة في المملكة قوي جدا وتم المساهمة في تنميته خلال 45 عاما، و"بني على أساس قوي منذ بداياته في المدن الصناعية في ينبع والجبيل".

وذكر أن المملكة تسعى إلى تعميق القيمة المضافة وخلق مشاريع تستفيد من البنية التحتية الصناعية بالدولة.

وأشار إلى أن من أبرز ما تركز عليه المملكة هو مشروعات البتروكيماويات، فبدلا من تصدير السواد الأعظم من منتجات النفط يمكن تصنيعها والاستفادة منها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى استثمارات كبيرة ويخلق فرص وظيفية كبيرة.

وذكر أن هناك أيضا خطة واضحة لتصنيع عدد كبير جدا من المنتجات التي تستهلكها المملكة، في ظل التعداد السكاني المناسب ودخل الفرد الجيد، وهو الأمر الذي يمثل قوة لتوطين الصناعات. وقال إن "هناك خطة واضحة (للتوطين)، وسيكون على أساس تجاري بحت.

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