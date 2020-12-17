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باكستان ترد قرضاً سعودياً ميسراً بمليار دولار

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اقتصاد

باكستان ترد قرضاً سعودياً ميسراً بمليار دولار

كانت السعودية أقرضت باكستان 3 مليارات دولار وقدمت لها تسهيلاً ائتمانياً لشراء النفط حجمه 3.2 مليار دولار

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إسلام آباد - رويترز

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قال مسؤولون يوم الأربعاء، إن باكستان ردت مليار دولار إلى السعودية هي الدفعة الثانية من قرض ميسر بقيمة 3 مليارات دولار، في حين طلبت إسلام آباد قرضا تجاريا من بكين لمساعدتها على تخفيف ضغوط دفع مليار دولار أخرى إلى الرياض في الشهر القادم.

وتواجه باكستان، التي لا تزيد الاحتياطيات الأجنبية على 13.3 مليار دولار، أزمة في ميزان المدفوعات.

وقال مسؤول بوزارة المالية، لرويترز، إن البنك المركزي الباكستاني يجري بالفعل محادثات مع بنوك تجارية صينية تتضمن خيار مبادلة الديون.

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وقال "أرسلنا مليار دولار إلى السعودية، وسَتُرد مليار دولار أخرى إلى الرياض في الشهر القادم، وكانت إسلام آباد ردت مليار دولار في يوليو/تموز".

وأحجم متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق قائلا إن هذه "أمور ثنائية سرية"؛ ورفض البنك المركزي أيضا التعقيب ولم ترد وزارة الخارجية بعد.

كما لم يرد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على طلب من رويترز للتعقيب.

وكانت السعودية أقرضت باكستان 3 مليارات دولار، وقدمت لها تسهيلا ائتمانيا لشراء النفط حجمه 3.2 مليار دولار في أواخر 2018.

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