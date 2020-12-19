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مكسيكو تعلق الأنشطة غير الأساسية حتى 10 يناير بسبب كورونا

A couple wears protective masks as a precaution against the spread of the new coronavirus at the airport in Mexico City, Friday, February 28, 2020. (AP)
مطار في مكسيكو سيتي
فيروس كورونا

مكسيكو تعلق الأنشطة غير الأساسية حتى 10 يناير بسبب كورونا

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مكسيكو - فرانس برس

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ستُعلّق مكسيكو الأنشطة غير الأساسية بدءا من السبت وحتى 10 كانون الثاني/يناير، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت، الجمعة، رئيسة بلدية المدينة كلوديا شينباوم.

وقالت شينباوم في بيان، إن الأنشطة الأساسية وحدها ستبقى قيد التشغيل في العاصمة المكسيكية وولاية مكسيكو المجاورة (وسط)، خصوصا بيع المواد الغذائية والعمل بوسائل النقل والمصانع والمصارف.

وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات مكسيكو تقترب من نسبة 75% على الرغم من الدعوات المتكررة التي وُجّهت إلى السكان من أجل تقليص تحركاتهم، معلنةً عن زيادة أعداد الأسرّة المتاحة لعلاج المصابين بكوفيد-19.

من جهته، لفت الحاكم ألفريدو دل مازو إلى أن ولاية مكسيكو تتخذ "إجراءات صارمة لإبطاء معدل الإصابة" بالفيروس.

وأكد نائب وزارة الصحة هوغو لوبيز غاتيل أن من الضروري "اتخاذ إجراءات استثنائيّة" في مواجهة الزيادة في عدد الوفيات.

وفي المكسيك البالغ عدد سكّانها 128 مليون نسمة، أصيب في الإجمال 1,289,298 شخصًا بالفيروس، توفّي منهم 116,487 نتيجة كوفيد-19، وفقًا لأحدث تقرير رسمي نُشر الخميس.

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