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الصحة السعودية للعربية: نستلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيا

لقاح فايزر – بيونتيك
لقاح فايزر
لقاح كورونا

الصحة السعودية للعربية: نستلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر أسبوعيا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أكدت وزارة الصحة السعودية أنها تدرس لقاحي مودرنا وأسترازينيكا قبل اعتمادهما، كاشفاً أنها تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أسبوعياً على ما أفاد به مراسل قناة "العربية".

وقال وكيل وزارة الصحة السعودية إن المملكة تدرس عددا من اللقاحات الأخرى لاستخدامها. وأضاف: "قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام". وأوضح أنه "إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء".

وتتواصل حملة التطعيم في السعودية بلقاح فايزر، السبت، لليوم الثالث على التوالي، وزارة الصحة دعت الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي" الإلكتروني.

وأظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس الجمعة ارتفاعا في أعداد المسجلين الذين تجاوز عددهم 5300 خلال ثلاثة أيام فقط، ما بين مواطنين ومقيمين.

في حين أفادت وزارة الصحة أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق السعودية سيبدأ أول يناير المقبل.

وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية، يضم أكثر من 600 سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدنا أخرى.

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