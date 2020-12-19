سمحت سويسرا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبرا فايزر وبيونتيك، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة للصحة الوطنية "سويسميديك"، السبت.

وقالت الهيئة في بيان "بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لكوفيد-19 آمن وأن فوائده تفوق المخاطر"، بحسب فرانس برس.

بدورها قالت منظمة الصحة العالمية، إن شركة فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بأسعار مقبولة للدول الفقيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم تقر استخدام لقاحات كورونا، بما في ذلك لقاحات الصين وروسيا.