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بلتون: 135 مليار دولار حزم تحفيز بـ 3 دول خليجية

اقتصاد الخليج

بلتون: 135 مليار دولار حزم تحفيز بـ 3 دول خليجية

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العربية.نت

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أصدرت شركة بلتون فاينانشال تقررها السنوي للاقتصاد الكلي لعام 2021، متوقعة أن تعوض اقتصادات الدول الخليجية خسائرها في عام 2020 من خلال قنوات متعددة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بلتون فاينانشال، علياء ممدوح في مقابلة مع "العربية" إن مجموع الحزم التحفيزية في السعودية والإمارات والكويت بلغت قيمتها 135 مليار دولار.

وقالت إن السعودية قامت بعدد من الإجراءات والدعم، بجانب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وتوقعت ممدوح من جانب آخر خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو 1% في مصر خلال العام المقبل.

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وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بنسبة 2.2% على أساس سنوي في 2021، مقارنة مع معدلات تصل إلى 2% في الإمارات و1.8% في الكويت.

أما بالنسبة لمصر فتوقعت بلتون أن تستمر حزم التحفيز الاقتصادية في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2020/2021.

ورغم التوقعات بتأجيل الإنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص وتراجع إيرادات الخدمات والصادرات، من المرجح أن يدعم الإنفاق على المشروعات القومية النمو الاقتصادي متجاوزاً نطاق 3% في مصر.

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