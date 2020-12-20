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السعودية.. تعاون مع هواوي ونوكيا وأريكسون لدعم التحول الرقمي

جانب من توقيع مذكرة التفاهم مع هواوي
جانب من توقيع مذكرة التفاهم مع هواوي
اقتصاد السعودية

السعودية.. تعاون مع هواوي ونوكيا وأريكسون لدعم التحول الرقمي

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دبي - العربية.نت

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وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، 3 مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين وهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إن مذكرات التفاهم تهدف إلى دعم وتعزيز خطط الهيئة ومستهدفاتها في تمكين تحول المملكة الرقمي، وتوطين التقنيات وفق أحدث الممارسات العالمية.

وأضافت الهيئة أن مذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون في المنظمات العالمية لمعايير الاتصالات، وعقد البرامج التدريبية التخصصية لمنسوبي الهيئة، إلى جانب المشاركة في ورش عمل دولية، وتنظيم ندوات وبرامج تعليمية وتدريبية متخصصة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها.

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ومثّل الهيئة في توقيع المذكرات نائب المحافظ لقطاع الدعم المؤسسي أحمد الجربوع، فيما مثّل الشركات الثلاث الرئيس التنفيذي لشركة أريكسون ماتياس جوهانسن، ومدير فرع نوكيا في المملكة العربية السعودية خالد حسين، والرئيس التنفيذي لشركة هواويهي تاو، وذلك بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم مع نوكيا
جانب من توقيع مذكرة التفاهم مع نوكيا

يذكر أن السعودية حققت المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى دول مجموعة العشرين في الثلاث السنوات الماضية، وقفزت 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى استثمار ما يزيد على 55 مليار ريال في البنية الرقمية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع مستوى متوسط سرعة "الإنترنت" حتى أصبحت المملكة أولى دول العالم في سرعات الجيل الخامس، ومن ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في سرعات "الإنترنت".

جانب من توقيع مذكرة التفاهم مع أريكسون
جانب من توقيع مذكرة التفاهم مع أريكسون

كما تمكن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مضاعفة عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف الضوئية 3 مرات، بعد إيصالها إلى 3.5 مليون منزل، إلى جانب مساهمة القطاع في تمكين أكثر من 94% من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الاستمرارية في أداء أعمالهم ومهامهم خلال جائحة كورونا، وأخيرًا دعم القطاع لجهود التوطين بعد أن قام برفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 50%".

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