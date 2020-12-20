أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تحقيق المملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً بقيمة 44.64 مليار ريال، خلال الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بعجز بلغ 29 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الأحد، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، أن صادرات المملكة بلغت 161.8 مليار ريال، بينما بلغت الواردات 117.19 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، بحجم تجارة بلغ 279.02 مليار ريال.

وارتفعت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 38.2% في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، البالغة فيه 117.11 مليار ريال.

وتوزعت الصادرات السلعية السعودية على 108.44 مليار ريال صادرات بترولية، و53.39 مليار ريال صادرات غير بترولية.

وجاء ارتفاع الصادرات السلعية على أساس ربعي بسبب زيادة الصادرات البترولية من 74.77 مليار ريال في الربع الثاني من 2020، بنسبة 45%، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية من 42.34 مليار ريال بنسبة 26%.

وبالمثل زادت الواردات السلعية هامشياً من 117.14 مليار ريال في الربع الثاني من 2020، إلى 117.19 مليار ريال في الربع الثالث من 2020، بنحو 53 مليون ريال.

يذكر أن تداعيات كورونا أو ما يُعرف بـ"الإغلاق الكبير"، أثر على حركة التجارة عالمياً في وقت تراجع الطلب على النفط عالمياً، مما أثر على صادرات النفط السعودية.

المقارنة على أساس سنوي

وتراجعت الصادرات السلعية في الربع الثالث من 2020 بنسبة 31.4% مقارنة بالربع الثالث من 2019، البالغة فيه 235.87 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنحو 71.56 مليار ريال، بنسبة 39.8%، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3% في الربع الثالث من عام 2019 إلى 67% في الربع الثالث من 2020.

وسجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً بنسبة 4.4% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019، وسجلت 53.39 مليار ريال، مقابل 55.87 مليار ريال، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، وتمثل نسبة 30.2% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت بنسبة 12.4% بمقدار 2.28 مليار ريال، ومنتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، وتمثل نسبة 28.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت بنسبة 8.7% بمقدار 1.46 مليار ريال عن الربع الثالث من 2019.

وتراجعت الواردات في الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 19.4% تعادل 28.26 مليار ريال، لتسجل 117.19 مليار ريال، مقابل نحو 145.45 مليار ريال في الربع الثالث من 2019، نتيجة لانخفاض معظم القطاعات وكان أكثرها تأثيراً انخفاض واردات معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 51.9%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 19.7%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.6% في الربع الثالث من 2020 مقابل 38.4% في الربع الثالث من 2019، نتيجة الانخفاض الأكبر في الواردات بنسبة 19.4% عن الانخفاض في الصادرات غير البترولية بنسبة 4.4% خلال الفترة.

10 دول تستحوذ على 68% من صادرات السعودية

تصدرت الصين الدول الأكثر استحواذا على الصادرات السعودية بنحو 28.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2020، تليها اليابان والهند بقيمة 15.77 مليار ريال، و14.62 مليار ريال على التوالي.

وكانت كوريا الجنوبية والإمارات وأميركا وسنغافورة والبحرين ومصر وهولندا من بين أهم 10 دول استحواذاً على الصادرات السعودية، بقيمة نحو 110.5 مليار ريال، تمثل 68.3% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 23.87 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020، لتحتل المرتبة الأولى للواردات السعودية تليها أميركا والإمارات بقيمة 11.96 مليار ريال، و8.6 مليار ريال على التوالي.

وكانت الهند وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية والبحرين من بين أهم 10 دول للواردات السعودية بقيمة 71.96 مليار ريال، يمثل نسبة 61.4% من إجمالي الواردات.