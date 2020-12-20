  • مباشر
اللغة

الصين تصدر قواعد لمراجعة الاستثمار الأجنبي في عدة قطاعات

شركات مصنع اقتصاد الصين مناسبة
مصنع في الصين
اقتصاد الصين

الصين تصدر قواعد لمراجعة الاستثمار الأجنبي في عدة قطاعات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت بكين قواعد جديدة لمراجعة الاستثمار الأجنبي في قطاعات عدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي مؤكدة أن الإجراءات لا تصل إلى درجة الحمائية.

وتغطي القواعد الجديدة كلا من الاستثمارات في القطاعات العسكرية والطاقة والمصادر الطبيعية وسواها، بالإضافة إلى الزراعة وتكنولوجيا الإنترنت والخدمات المالية.

وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن القواعد الجديدة تتوافق مع الممارسات الدولية، وسوف تساعد في تحقيق التوازن الاقتصادي وضمان الأمن الوطني.

أقوى عودة للمستثمرين الأجانب إلى الأسواق الناشئة.. ماذا حدث؟ قصص خاصة الأسواق الناشئة أقوى عودة للمستثمرين الأجانب إلى الأسواق الناشئة.. ماذا حدث؟

ونوهت بأن "الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وألمانيا واليابان أنشأت أو حسنت آليات المراجعة الخاصة بها للاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة".

ويأتي الإعلان في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من التوتر مع الصين في أسابيعه الأخيرة في منصبه، حيث أضافت واشنطن عشرات الشركات الصينية إلى القائمة السوداء التجارية الجمعة.

وسيؤسس النظام الجديد هيئة مخصصة للمراجعات الأمنية، برئاسة اللجنة الوطنية ووزارة التجارة، وستتبع القواعد التي تدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، قانون الاستثمار الأجنبي الذي تم نشره العام الماضي بهدف توسيع وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لن تصدق ماذا فعلت الصين بالإنترنت عندما تفشى كورونا! لن تصدق ماذا فعلت الصين بالإنترنت عندما تفشى كورونا!
جديد جديد "تجارة الموت" في مصر.. إحالة طبيب شهير للمحاكمة

الأكثر قراءة

مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه مصر.. بلاغ للنائب العام عن مطرب شعبي يتربح من استغلال ابنه
بعد ظهور سلالة محورة لكورونا.. جونسون يعلن إغلاقا هو الأشد بعد ظهور سلالة محورة لكورونا.. جونسون يعلن إغلاقا هو الأشد
بصواريخ عملاقة مزيفة.. حاول السوفيت خداع الأميركيين بصواريخ عملاقة مزيفة.. حاول السوفيت خداع الأميركيين
مصر.. التحفظ على أموال 3 شركات و285 فرداً من الإخوان مصر.. التحفظ على أموال 3 شركات و285 فرداً من الإخوان
وفاة مصمم باب الكعبة المشرفة وفاة مصمم باب الكعبة المشرفة
عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها

قبل أن تذهب

سلالة جديدة من فايروس كورونا قد تتفشى في بريطانيا وتكون أسرع انتشار
سلالة جديدة من فايروس كورونا قد تتفشى في بريطانيا وتكون أسرع انتشار

اكتشف المزيد