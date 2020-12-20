أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأحد، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 32.4% في شهر سبتمبر من العام 2020، لتسجل 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في الشهر المماثل من 2019.

وانخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 2.8% إلى 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 2.4 مليار دولار في الشهر المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك، بحسب الجهاز، إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 5.1%، ومنتجات البترول بنسبة 36.5%، والبترول الخام بنسبة 38.4% بالإضافة إلى الأسمدة بنسبة 33.4%.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل مثيلتها للشهر المماثل من العام السابق، وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية، البلاستيك، بنسبة 15.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.8%، وسجاد وكليم بنسبة 23.6%، بالإضافة إلى أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 4.9%.

وبحسب بيانات الجهاز، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 21.3%، لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 6.4 مليار دولار للشهر المماثل من العام السابق، بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها قمح بنسبة 16.3%، والبترول الخام بنسبة 0.3%، ومنتجات بترول بنسبة 51.2%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 39.6%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2020 مقابل مثيلتها للشهر المماثل من العام السابق، وأهمها سيارات ركوب بنسبة 19.9%، وأجهزة تليفونات للأفراد بنسبة 5.4% وفول صويا بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى أجهزة أتوماتيكية لمعالجة المعلومات بنسبة 166.1%.