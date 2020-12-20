نفى وزير المالية المصري محمد المعيط ما أوردته وكالة بلومبيرغ عن اتجاه بلاده لطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021.

وكانت بلومبرغ قد ذكرت أن مصر توجهت إلى البنوك الاستثمارية لوضع خطة لجمع 7 مليارات دولار من أسواق الدين العالمية في النصف الأول من العام المقبل.

كما كانت بلومبرغ قد أشارت إلى أن الطرح قد يشمل سندات مقومة بالدولار وباليورو.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأحد، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 32.4% في شهر سبتمبر من العام 2020، لتسجل 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في الشهر المماثل من 2019.

وانخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 2.8% إلى 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 2.4 مليار دولار في الشهر المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك، بحسب الجهاز، إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 5.1%، ومنتجات البترول بنسبة 36.5%، والبترول الخام بنسبة 38.4% بالإضافة إلى الأسمدة بنسبة 33.4%.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل مثيلتها للشهر المماثل من العام السابق، وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية، البلاستيك، بنسبة 15.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.8%، وسجاد وكليم بنسبة 23.6%، بالإضافة إلى أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 4.9%.