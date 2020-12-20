الكونغرس يتفادى شلل المؤسسات.. ومفاوضات خطة المساعدات عالقة

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على قرار بتمديد العمل بقانون المالية لمدة 48 ساعة وتجنب بذلك شللا للمؤسسات الحكومية كان مفترضا أن يبدأ من منتصف ليلة السبت.

ويمهل القرار الكونغرس يومين لتمديد المفاوضات المتعلقة بميزانية العام المقبل ومحاولة التوصل لخطة لدعم الاقتصاد الأميركي.

يأتي ذلك في وقت لم ينجح فيه الديمقراطيون والجمهوريون للتوصل إلى اتفاق لصرف نحو تسعمئة مليار دولار لمساعدة الأسر والشركات التي تضررت بشدة نتيجة جائحة كورونا.

يأتي ذلك بينما ما زال الديمقراطيون والجمهوريون بعيدين عن إبرام اتفاق لصرف نحو 900 مليار دولار لمساعدة الأسر والشركات التي تضررت بشدة من الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. ويُنتظر تبني خطة جديدة لأنّ الإجراءات التي تم التصويت عليها في الربيع سينتهي أجلها في غضون ثمانية أيام.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير: "نأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق في المستقبل القريب، لكن لا تزال هناك بعض المشكلات الكبيرة العالقة"، مشيراً إلى طلب بعض الجمهوريين في اللحظة الأخيرة تضمين القانون بنداً يقيّد تدخل المصرف المركزي في مجال تقديم القروض للشركات ومؤسسات أخرى.

بدوره، قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنّ المسؤولين يعملون على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أنّه أكثر تفاؤلاً من اليوم السابق بشأن إمكانية إزالة العقبات، وأنّ التوصّل لاتفاق قريب جداً، وأن المناقشات مثمرة.