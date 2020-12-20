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المركزي السعودي يرفع إصدارات الأذونات الأسبوعي لـ10 مليارات ريال

ساما

المركزي السعودي يرفع إصدارات الأذونات الأسبوعي لـ10 مليارات ريال

لتعزيز كفاءة البنوك

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قرر البنك المركزي السعودي "ساما"، رفع سقف إصدارات "أذونات ساما" الأسبوعي من 3 مليارات ريال إلى 10 مليارات ريال ابتداءً من اليوم الأحد.

وقال البنك في بيان له، إن ذلك لتعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها.

وأذونات ساما، هي أدوات دين قصيرة الأجل متدنية المخاطر، وتصدر على أساس مخفض من مبلغ الاستحقاق، وتصدر قيمتها بمضاعفات المليون ريال.

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ويطرح المركزي السعودي الأذونات لعدة أسباب، منها الاستقرار النقد والتحكم والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية، أو لتخفيف حدة تمويلات المصارف التجارية، وهي إحدى الأدوات السياسية النقدية للبنوك المركزية.

وعند حاجة المصارف إلى السيولة تقوم ببيع أداة الدين الأذونات لمؤسسة النقد، تسمى هذه الحالة اتفاقية إعادة الشراء، وييتم بيع أذونات الخزينة عن طريق المزاد.

إذ يقوم البنك المركزي في الدولة التي تصدر أذونات الخزينة بعرضها على المستثمرين مثل المؤسسات المالية الكبيرة كالمصارف التجارية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وغيرها من المستثمرين، ويتم بيعها لمن يقدم أعلى سعر ثم الأقل حتى تتم تغطية كامل قيمة العطاء المطروح.

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