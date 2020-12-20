يبدأ أكثر من 3700 موقع في الولايات المتحدة بتلقي وتوزيع لقاح كورونا، الذي أنتجته شركة مودرنا بحلول يوم الاثنين، بعد أن بدأ توزيع اللقاح للوقاية من كوفيد-19 في أميركا يوم أمس السبت، وهو الأمر الذي يوسع نطاق حملة التوزيع التي بدأت بلقاح شركة فايزر.

وفي ظل تسجيل أعداد قياسية للمصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا، نقلت مودرنا بالفعل مخزونات من اللقاح من مصانعها إلى مستودعات تديرها شركة ماكيسون للتوزيع.

وقال الجنرال بالجيش الأميركي، جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحافي إن العمال بدأوا يوم السبت في تحميل الشاحنات بحاويات تحمل اللقاح. وأضاف أن الشاحنات ستنطلق الأحد على أن تصل إلى مقدمي الرعاية الصحية اعتبارا من يوم الاثنين.

ويجب نقل جرعات اللقاح برفقة حراسة أمنية، وسيتم تخزينها في ثلاجات مغلقة. وتعتزم السلطات توفير اللقاح أولا للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن في دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الطبي.

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير يوم الجمعة على الاستخدام الطارئ للقاح مودرنا، وهو ثاني لقاح مضاد لكوفيد-19 يحصل على موافقة الجهات التنظيمية.

وذكرت تقارير إعلامية أن لجنة خبراء من خارج المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أوصت يوم السبت بمنح لقاح مودرنا للأفراد فوق سن الثامنة عشرة.

وكان اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك قد حصل على الموافقة في 11 ديسمبر كانون الأول الجاري. واعتذر بيرنا لحكام الولايات عن الارتباك الذي وقع فيما يتعلق بتوفير اللقاحات، وذلك بعد أن خفضت الحكومة الأميركية عدد الجرعات التي ستتلقاها الولايات خلال الأسبوع المقبل.

وقالت ولايات، منها أوريجون وواشنطن، إن مخصصاتها انخفضت بنسبة تصل إلى 40%. وتكثف الولايتان جهودهما لحصول عامليها في الخطوط الأمامية بقطاع الرعاية الصحية على اللقاح في أسرع وقت ممكن.

وقال بيرنا إنه ارتكب خطأ في تقدير عدد الجرعات التي ستتم الموافقة عليها بالفعل من قبل المنظمين للشحن، وهو أقل من عدد الجرعات المنتجة.

وأضاف أنه لا توجد مشكلات في عمليات التصنيع سواء في شركة فايزر أو مودرنا. وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة إن 7.9 مليون جرعة من لقاحي فايزر ومودرنا سيتم تسليمها بأنحاء البلاد هذا الأسبوع.

وقال بيرنا لحكام الولايات "أرجو أن تتقبلوا اعتذاري الشخصي إذا كان ذلك قد تسبب في عرقلة اتخاذكم للقرارات أو حواركم مع مواطني ولاياتكم العظيمة".

وتتيح مودرنا لقاحها في كميات صغيرة تقتصر على مئة جرعة ويمكن تخزينها في ثلاجات، بينما توزع فايزر لقاحها في صناديق يسع الواحد منها نحو ألف جرعة وتخزن عند 70 درجة مئوية تحت الصفر. ولا يتحمل لقاح فايزر الثلاجات العادية سوى لخمسة أيام فقط.

وقال بيرنا إن الولايات المتحدة في طريقها للحصول على جرعات من اللقاحين بنهاية العام تكفي لتطعيم 20 مليون فرد. ويقول خبراء في الرعاية الصحية إن البلاد ستدخل العام الجديد قبل أن تمنح اللقاح لجزء كبير من الأميركيين.

وأثبت اللقاحان كفاءة بنسبة 95% في الوقاية من مرض كوفيد-19 خلال التجارب الإكلينيكية التي لم تجد أي مشكلات كبيرة تتعلق بالسلامة.