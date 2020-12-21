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ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا قبل عيد الميلاد

مبيعات التجزئة
مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة
اقتصاد بريطانيا

ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا قبل عيد الميلاد

ومخاوف من هبوط في يناير

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دبي - العربية.نت

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أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة في بريطانيا تعافت في ديسمبر كانون الأول مع تخفيف القيود على المتاجر وشراء مستهلكين مواد غذائية وسلع ضرورية أخرى قبل عيد الميلاد، لكن التوقعات لشهر يناير كانون الثاني هي الأسوأ منذ الصيف.

وأوضح التقرير الشهري لاتحاد الصناعات البريطاني أن ميزان مبيعات التجزئة الشهرية ارتفع إلى ناقص 3 في ديسمبر من ناقص 25 في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لكن التوقعات لشهر يناير كانون الثاني جاءت أشد سلبية بقراءة عند ناقص 33، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال بن جونز الاقتصادي في الاتحاد "يشي ذلك بالتحديات التي واجهها قطاع التجزئة خلال 2020، حتى إن استقرار أحجام المبيعات قبل عيد الميلاد يعد نتيجة جيدة لهذا الوقت من العام". وتابع "يبدو أن العام الجديد يتجه لبداية غير مشجعة، إذ يتوقع تجار التجزئة تراجعا حادا للمبيعات في يناير".

أجري المسح في الفترة من 23 نوفمبر تشرين الثاني إلى 14 ديسمبر كانون الأول، ويغطي نهاية ثاني نوبة من إجراءات العزل في بريطانيا، حيث أغلقت خلالها المتاجر التي تبيع سلعا غير ضرورية مع العودة لقيود مرحلية.

ويوم السبت، أعلن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إجراءات عزل أكثر صرامة في لندن ومناطق قريبة منها.

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