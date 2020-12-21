قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا ستنهي فترة انتقالية مع الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن ناشدته رئيسة وزراء اسكتلندا تمديدها بسبب المضاعفات الناجمة عن سلالة كوفيد الجديدة.

وقال المتحدث للصحافيين "موقفنا من الفترة الانتقالية واضح… ستنتهي في 31 ديسمبر، ويظل هذا هو موقفنا".

وأضاف قائلا "نحتاج إلى التصديق على أي اتفاق قبل الأول من يناير/ كانون الثاني، وهو ما يعني أن الوقت ضيق، وهذا هو السبب في أن مفاوضينا يواصلون العمل الدؤوب".

وتأتي تلك التصريحات، بينما حظرت عشرات الدول السفر عبر الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى بريطانيا، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

فيما التقى كبار مفاوضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوم أمس الأحد، مع سعي الجانبين لإيجاد حل وسط بشأن الصيد البحري، وهو مسألة خلافية تعوق فرص التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، قبل 11 يوماً فقط من الخروج النهائي.