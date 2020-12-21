أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول السماح باستمرار حركة التجارة.

وقال جونسون إن أكثر من نصف مليون بريطاني حصلوا على لقاح فايزر حتى الآن، موضحاً أن بلاده كانت على استعداد لسيناريو إغلاق حدود بريطانيا.

وحظرت عشرات الدول السفر عبر الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

وعلى مستوى الدول العربية، علقت السعودية مختلف رحلات السفر جوا وبرا لمدة أسبوع، فيما علقت الكويت رحلات الطيران التجاري، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية احترازيا.

وقررت سلطنة عُمان منع الدخول والخروج من كافة المنافذ اعتبارا من الغد ولمدة أسبوع، بينما علقت تونس الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا، فيما حظرت الجزائر أي عملية إجلاء لمواطنيها من بريطانيا، وعلق الأردن الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين.

وقالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي، إنها تطلب للحجوزات السارية حتى 24 ديسمبر، من جميع المسافرين من المملكة المتحدة، تقديم نتيجة فحص طبي تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا تمتد صلاحيتها لاثنتين وسبعين ساعة على الأكثر قبل وقت مغادرتهم.

بدوره، أعلن السودان إغلاق مطار الخرطوم 15 يوما أمام الرحلات القادمة من هولندا وبريطانيا وجنوب إفريقيا.

واستبعد خبير الطيران الكابتن باسل عبيدات في مقابلة مع "العربية"، استمرار الإغلاقات الحالية في المطارات كما حصل في شهر مارس الماضي، بسبب أن العالم أصبح أكثر جاهزية لمواجهة أي تحول بالجائحة.

من جانبها، علقت روسيا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع، كما فرضت سويسرا حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، فيما أعلنت كل من هونغ كونغ والهند حظر الرحلات من بريطانيا.

وقالت الهند إنها ستعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا إلى نهاية العام، بينما أعلنت كندا تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا أيضا. كما مددت بلجيكا حظر السفر إلى بريطانيا ليوم إضافي.

وطالبت إسبانيا باستجابة أوروبية منسقة بشأن السفر من وإلى بريطانيا بعد تحور كورونا، فيما قالت الحكومة الألمانية، إن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا سيبدأ منتصف الليلة.

وأعلن مصدر حكومي أن ألمانيا ستعلق الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا، بسبب الجائحة، في إطار عودة بعض القيود لمواجهة سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في بريطانيا.

من جانب آخر، قال مراسل قناة "العربية" في باريس، إن فرنسا تبحث تعليق الرحلات إلى بريطانيا.

بدورها، قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة، اعتباراً من الأحد.

وقالت الحكومة الهولندية، إن حظر السفر سيظل سارياً حتى الأول من يناير كانون الثاني، مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.