قال البنك المركزي الروسي اليوم الاثنين، إن أرباح القطاع المصرفي في روسيا تراجعت إلى 149 مليار روبل (1.98 مليار دولار) في نوفمبر تشرين الثاني من 170 مليار روبل في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف البنك المركزي أن البنوك الروسية حققت أرباحا بلغت 1.4 تريليون روبل في الأحد عشر شهرا الأولى من 2020.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني الروسية (أكرا) في وقت سابق هذا الشهر، إن الأرباح الصافية للبنوك الروسية مجتمعة قد تهبط إلى 735 مليار روبل في 2021، أو حوالي نصف ما تتجه لتحقيقه هذا العام.

وكانت الوكالة ذاتها قالت الشهر الحالي إن البنوك الروسية ستشهد انخفاضا في صافي ربحها الجماعي إلى 735 مليار روبل (عشرة مليارات دولار) في عام 2021، وهو ما يقرب من نصف ما تتجه إلى تحقيقه في العام الحالي.

وتعرض القطاع المصرفي الروسي هذا العام لضربة من جائحة فيروس كورونا وإجراءات العزل العام ذات الصلة، مما أدى إلى انكماش اقتصادي وضعف الروبل.

وحذر البنك المركزي من أن النظام المصرفي الروسي قد يواجه زيادة في القروض الرديئة بسبب الجائحة، وهو أمر تحوطت منه البنوك من خلال تكوين احتياطات.

وقالت أكرا في تقرير "بدأت البنوك الروسية في زيادة مخصصات الاحتياطيات في عام 2020، لكن هذه العملية ستصل إلى ذروتها في عام 2021. سينعكس ذلك على صافي الربح إلى حد كبير".

وتتوقع أكرا أن تحقق البنوك في روسيا أرباحا صافية قدرها 1.41 تريليون روبل هذا العام، بانخفاض 16% عن عام 2019. وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، حققت أرباحا بلغت 1.3 تريليون روبل، وفقا للبنك المركزي.