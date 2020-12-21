توصل الكونغرس الأميركي، أمس الأحد، إلى اتفاق بشأن حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار، مما يجعل الكونغرس يقترب من الموافقة على ضخ جديد من المساعدات للأسر والشركات الصغيرة والمدارس وغيرها قبل عيد الميلاد.

من المتوقع أن توفر الاتفاقية الناشئة شيكاً مباشراً بقيمة 600 دولار للعديد من الأميركيين، و 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الفيدرالية المعززة، بالإضافة إلى مساعدة المدارس وتوزيع اللقاحات ودعم الشركات الصغيرة. وفقاً لما ذكره موقع "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويتوقع أن يحافظ الاتفاق الجديد على قدرة البنك المركزي على وضع برامج إقراض طارئة من دون الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس، بحسب الصحيفة، لكن سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى موافقة لإعادة إطلاق برامج "قانون كيرز" فور انقضاء مهلته نهاية العام الجاري.

اتفاق اللحظات الأخيرة

وسعى الجمهوريون إلى الحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تقديم الائتمان للشركات والمؤسسات الأخرى، مشيرين إلى أن الديمقراطيين كانوا يحاولون استخدام التشريع لإحداث "تمويل غير مشروع" لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي يسيطرون عليها.

لكنّ الديمقراطيين يشددون على أن تقييد سلطات البنك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية وإعاقة قدرة إدارة جو بايدن المقبلة على إنعاش الاقتصاد الأميركي المتعثر.

وكان المفاوضون يوم الأحد يضعون اللمسات الأخيرة على التفاصيل لبقية مشروع القانون بعد تسوية خلاف حول سلطات الإقراض الطارئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، من الحزب الجمهوري، إن جميع القضايا العالقة قد تمت تسويتها. وأضاف في قاعة مجلس الشيوخ: "أخيرًا، حصلنا على اتفاقية تحتاجها البلاد". "نحن الآن بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على النص على الفور، وتجنب أي عقبات في اللحظة الأخيرة والتعاون لنقل هذا التشريع من خلال كلا المجلسين".

وتابع ماكونيل "في وقت يُواصل مواطنونا مكافحة فيروس كورونا في موسم الأعياد هذا، فإنهم لن يُحاربوا بمفردهم"، مبديا أسفه لعدم التوصل إلى هذا الاتفاق "منذ شهور".

وقال إنه في مواجهة فقدان ملايين الأميركيين لوظائفهم "سيُجدّد هذا البرنامج ويوسّع عددًا من إعانات البطالة الفيدرالية المهمة التي ساعدت العائلات على البقاء صامدة".

وأشار ماكونيل إلى أنه ينبغي الآن الانتهاء من النص عبر تجنّب "أيّ عقبة في اللحظة الأخيرة" ومن خلال التعاون "لتمرير هذا التشريع في كلا المجلسين".

حزمة انفاق جديدة

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على تمديد التمويل الحكومي لمدة 24 ساعة، وإجراء تصويت على اتفاقية الإغاثة ومشروع قانون الإنفاق الأوسع في وقت مبكر اليوم الاثنين.

وترتبط حزمة المساعدات بحزمة إنفاق سنوي تبلغ 1.4 تريليون دولار تقريباً، وقد أقر الكونغرس سلسلة من فواتير الإنفاق المؤقتة في الأيام الأخيرة للحفاظ على تمويل الحكومة أثناء انتهاء المفاوضات.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من الحزب الديمقراطي، في قاعة مجلس الشيوخ: "هذه الاتفاقية بعيدة عن الكمال، لكنها ستقدم إغاثة طارئة لأمة في خضم حالة طوارئ حقيقية".

من المقرر أن يضيف التشريع 300 دولار إلى مدفوعات البطالة الأسبوعية حتى منتصف مارس، وفقًا لشخص مطلع على الاتفاق، ويمدد برنامجين آخرين للبطالة حتى يبدأوا في إنهاء العمل التدريجي في منتصف مارس وينتهي في أوائل أبريل. يعمل هذان البرنامجان على توسيع مجموعة الأشخاص المؤهلين للحصول على إعانات البطالة وتمديد مدتها.