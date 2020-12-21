أكد نائب الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي في STC عثمان الدهش، بمقابلة مع "العربية، أن برنامج InspireU الذي أطلقته الشركة، ضخت من خلاله استثمارات بقيمة 85 مليون ريال في 55 شركة تعادل قيمتها 500 مليون ريال.

وقال الدهش إن البرنامج يتبع برنامج حوكمة معين بمر بثلاثة مراحل، يبدأ بفتح البرنامج وتقديم الطلبات والتصفية على مرحلتين عبر التحكيم، والاستعانة بخبرات من الاتصالات السعوية ومن خارجها في الاختيار.

وأضاف أن نوعية الشركات التي تتلقى الدعم من البرنامج تتركز في مختلف المجالات، مثل إنترنت الأشياء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.

وأكد أن هدف منصات وبرامج الدعم الرقمي يتمثل في تنمية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتشارك الاتصالات السعودية بمبادرات اساسية منها InspireU عبر الاحتضان السريع للمشاريع الناشئة أو عبر الاستثمار المباشر أو من خلال الصناديق الجرئية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن برنامج يعطي ويوفر ترويج المشروع في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، كذلك يزيح عن رائد الأعمال همّ البحث عن مساحات مكتبية وتوفير الخدمات اللوجيستية كرخص العمل، ويبقى الأهم هو الإرشاد والتدريب والربط مع المستثمرين سواء من الأفراد أو صناديق الاستثمار.

وهناك أكثر من 20 مليون مستخدم استفادوا من الشركات التي ساهمت InspireU بتطويرها، لكن الطريق لا يزال طويلا أمام ريادة الأعمال في المملكة، كما أن المحطات الأولى من البرنامج تدعو للتفاؤل.