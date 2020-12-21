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بشرى سارة .. هذا اللقاح فعال ضد "كورونا الجديد"

لقاح كورونا - تعبيرية
صورة تعبيرية للقاح
لقاح كورونا

بشرى سارة .. هذا اللقاح فعال ضد "كورونا الجديد"

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دبي - العربية.نت

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أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، إن لقاح سبوتنيك فعال ضد السلالة المتحورة من كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ العالم يتخوف من السلالة الجديدة من الفيروس التي تشير النتائج الأولية إلى أنها أكثر خطرا من النسخة الأولى للفيروس.

وفي وقت سابق، قال مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن فعالية لقاح "سبوتنيك -V" لكورونا وصلت إلى 95% بعد 42 يوما من التجارب.

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وتبلغ تكلفة جرعة واحدة من اللقاح الروسي أقل من 10 دولارات للتوزيع في الأسواق الدولية.

ويقوم صندوق الاستثمار الروسي، الذي يطور اللقاح، بتوسيع الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الدوليين لإنتاج اللقاح لأكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.

وكانت روسيا قد أعلنت، في أغسطس/آب الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وأعلنت مديرة قسم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة الصحة الروسية، إيلينا بايبارينا، الجمعة الماضية، أن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V"، تظهر أن فعاليته عالية للغاية.

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