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سلطنة عمان تتسلم أول دفعة من لقاح فايزر الأربعاء القادم

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سلطنة عمان تتسلم أول دفعة من لقاح فايزر الأربعاء القادم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، أنها ستتسلم أول دفعة من لقاح فايزر يوم الأربعاء القادم.

وفي منتصف الشهر الماضي، أصدرت وزارة الصحة العمانية، ترخيصا لاستخدام واستيراد لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 وذلك في سياق موافقات دولية على هذا اللقاح.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية، أصدرت الترخيص لهذا اللقاح، للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق.

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وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد جاء هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ حسب السياسات التي تُقرها الوزارة بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قُدمت من قِبل شركة فايزر الأميركية فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قِبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

ويتم إعطاء اللقاح على جرعتين بينهما فاصل ثلاثة أسابيع، وتضمنت الدراسات المقدمة بيانات السلامة المُتاحة في الدراسات السريرية التي اُجريت على حوالي 38 ألف مشارك تمت متابعتهم ورصد الآثار الجانبية للقاح لمدة شهرين بعد تلقي الجرعة الثانية، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي نفس الآثار الجانبية المرافقة لأي لقاح آخر معروف.

وقال سلطنة عمان في وقت سابق من هذا العام إن الأثر المالي للإجراءات المتخذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الاستثنائي في السلطنة يتجاوز 1.3 مليار ريال عماني (3.4 مليار دولار).

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