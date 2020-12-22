توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 2.5% في 2021.

وتوقع المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.6% في العام ذاته.

ويأتي ذلك بينما توقع البنك المركزي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 6%، بسبب تضرره من جائحة كوفيد-19 وتخفيضات إنتاج النفط نقلاً عن رويترز.

كانت حكومة الإمارات قد حصلت على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الائتمان العالمية "فيتش" كانت حددت أيضا، التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي هذا التصنيف ضمن 18 مؤشرا تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، وقدرتها على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو المستدام.