أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تعيينات في فريق الإدارة التنفيذي ضمن مسيرته التوسعية، شملت تعيين رانيا محمود نشار مستشاراً لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وذلك بعد استقالتها من منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا.

وجرى تعيين فهد السيف رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات بدلا من علي رضا الزعيمي، بعد أن شغل السيف منصب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، ومستشار وزير المالية، بالإضافة إلى تعيين علي رضا زعيمي مستشارا لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة.

وتم تعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميّد رئيساً جديداً للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية، إضافة إلى ذلك تم تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة سعد الكرود بمنصب كبير الإداريين، وانتقل راشد بن إبراهيم شريف، ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للكيان المندمج للأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية.

ورحب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بتعيين رانيا النشار وفهد السيف، قائلاً: "ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، والتي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة".

وشملت التعيينات تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة، سعد الكرود، بمنصب كبير الإداريين.

وذكر بيان الصندوق أن التعيينات الجديدة تهدف لدعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.

وكان عدد موظفي صندوق الاستثمارات العامة قد تجاوز الأسبوع الفائت الـ 1000 موظف، مع استمرار استراتيجيته التوسعية بعد أن كان عدد موظفي الصندوق نحو 40 موظفاً في عام 2016.

كما نمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما ساهم في خلق أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة.