قالت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها دعمت خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر توقيع تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار أبرمتها في عام 2020.

وأضافت الوزارة في التقرير السنوي لعام 2020، بعنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، أن التمويلات منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات.

وبحسب التقرير، فإن هذه التمويلات التنموية تسهم بصورة مباشرة في تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.

وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى بالتمويلات التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي 1.4 مليار دولار، بينما احتل قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول المرتبة الثالثة بقيمة تمويلات نحو 677 مليون دولار.

دعم الموازنة

كما ساهمت الشراكات في توفير تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة، وتعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفي.

وتمكنت الوزارة من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم في ظل الأزمة التي فرضتها الجائحة ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بنحو 505 ملايين دولار.

وتوزعت باقي التمويلات على قطاعات أخرى منها الصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة.