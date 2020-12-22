قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المشاكل ما زالت قائمة في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وإن شروط منظمة التجارة العالمية ستكون أكثر من مُرضية لبريطانيا لتنمو بقوة من دون اتفاق.

ويسلط الضوء من جديد على قدرة بريطانيا إنتاج غذائها بما يكفيها في ظل احتمالية الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وتردد سائقي الشاحنات في نقل الإمدادات إلى بريطانيا رغم استمرار حركة المرور وذلك بسبب القيود المفروضة على المغادرة للحد من انتشار سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

وتنتج المملكة المتحدة حوالي نصف احتياجاتها الغذائية، في حين تحصل على ربع إمداداتها من الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر الواردات مهمة بشكل خاص للمنتجات الطازجة خلال فصل الشتاء، فبريطاينا تنتج 20% من فاكهتها، ونحو 50% من الخضار التي تستهلكها.

وفيما أن بريطانيا قادرة على تأمين القمح والحليب بما يكفي إلا أنها تستورد ثلث احتياجاتها للجبنة، وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الزبدة وأنواع من الجبنة في حال الخروج من دون صفقة.

وتنتهي عضوية بريطانيا غير الرسمية في الاتحاد الأوروبي في 31 من ديسمبر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.