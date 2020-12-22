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تداول تقر إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بمليار ريال

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شركة السوق المالية السعودية - تداول
سوق السعودية

تداول تقر إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بمليار ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ألغت هيئة السوق المالية السعودية "تداول"، إدراج إصدارات دين حكومي بقيمة مليار ريال، بناء على الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.

وأوضح بيان لهيئة السوق المالية، أنه سيتم إلغاء إدراج الإصدار رقم 5-1005 بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال لانتهاء أجله. وذلك بنهاية عمل يوم الثلاثاء 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020.

بلغ إجمالي قيمة تداولات الأسهم والسندات، في السوق السعودية خلال الأشهر الـ 11 الماضية في 2020 نحو 72.6 مليار ريال، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ نشأة السوق.

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وشهدت السوق، المخصصة لتداول "السندات والصكوك" في البورصة السعودية، تداولات بلغت 4.4 مليار ريال خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحده.

يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين، الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية.

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