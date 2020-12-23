أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وبحسب بيان للوزارة، على موقعها الإلكتروني، فإن قرار توطين المهن المحاسبية يستهدف توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية.

ويستهدف القرار العديد من المهن المحاسبية أبرزها، مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف “وغيرها.

وبحسب القرار، يشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6 آلاف ريال سعودي لحملة البكالوريوس و4.5 ألف ريال سعودي لحملة الدبلوم.

وذكرت الوزارة أنها ستقدم حزما من المحفزات لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودي، إذ يهدف القرار إلى توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل، وتعزيز التوطين المنتج والمستدام.

كانت "العربية.نت" نشرت مستهدفات وزارة الموارد البشرية في ميزانية 2021، تضمنت 7 أهداف، وتضمنت توظيف نحو 115 ألفاً من الشباب السعودي في القطاعات المختلفة ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا عن العمل لما يزيد عن 3 أشهر، وتوطين 3 مهن نوعية هي مهن المحاسبة والهندسة، بالإضافة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات.

يذكر أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية ذكورا وإناثا في سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.