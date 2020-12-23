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الصين تخفض رسوم استيراد 883 سلعة مطلع يناير

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عمليات تصدير واستيراد بالصين
اقتصاد الصين

الصين تخفض رسوم استيراد 883 سلعة مطلع يناير

منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب

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بكين - رويترز

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قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2021، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها ستخفض أيضا رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

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وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2020.

وارتفعت واردات الصين بنسبة 4.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على أساس سنوي، مقارنة بنمو 4.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2020، دون التوقعات البالغة 6.1% في استطلاع رويترز، بينما سجلت ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي.

وفي تصريحات سابقة له، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه وعلى الرغم من الأضرار التي سببها وباء كوفيد-19، تعافت واردات الصين من السلع بشكل أساسي إلى مستوى العام الماضي.

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