قال مسؤول كبير، اليوم الأربعاء، إن حكومة العراق وافقت على توقيع عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء أول مرحلة من مينائه للسلع الأساسية المخطط له في الفاو بالجنوب، بحسب ما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واكتسب ميناء الفاو أهمية مضاعفة بعد دراسة أشارت إلى منافعه الاقتصادية الكبيرة.

وتعرض مشروع بناء ميناء الفاو الكبير لكثير من العقبات التي أخرت تنفيذه منذ وضع حجر الأساس له في عام 2008.

وكان المشروع مجرد مخططات على الورق قبل أن تشرع الحكومة ببناء كاسر الأمواج الكبير، بالتعاون مع شركة دايو الكورية الجنوبية، العام الحالي.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد أعلنت يوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ ميناء الفاو الكبير، حيث تم تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.