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الكويت تستقبل 150 ألف جرعة من لقاح كورونا.. ودبي تبدأ التطعيم اليوم

لقاح فيروس كورونا - تعبيرية
لقاح فيروس كورونا - تعبيرية
لقاح كورونا

الكويت تستقبل 150 ألف جرعة من لقاح كورونا.. ودبي تبدأ التطعيم اليوم

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دبي - العربية.نت

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أفادت مراسلة العربية أن 150 ألف جرعة من لقاح كورونا وصلت، اليوم الأربعاء، للكويت.

وأعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح، أمس، عن وصول الشحنة الأولى من لقاح (كوفید-19) فجر الأربعاء على تبدأ عملیة التطعیم نھایة الأسبوع الجاري.

وأوضح الوزیر في بیان صحافي أن مراحل تحدید الأولویة للفئات المستھدفة للتطعیم ستتم على أربع مراحل یأتي في المرحلة الأولى جمیع مقدمي الرعایة الصحیة والفئة العمریة الأكبر من 65 عاما والعاملین في الصفوف الأولى على أن تشمل المراحل المتبقیة جمیع أفراد وفئات المجتمع.

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وذكر أن أعداد المسجلین لتلقي اللقاح في موقع التسجیل المسبق الإلكتروني بلغت حتى الآن 73.7 ألف شخص، مشیرا إلى أن الإقبال على التسجیل في تزاید مستمر.

وأوضح أن "عملیة التطعیم ستتواصل وصولا إلى تطعیم كل أفراد المجتمع وفئاته الراغبین بتلقي اللقاح".

وفي دبي، انطلقت اليوم حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد جائحة "كوفيد - 19" بلقاح "فايزر" في ⁧‫دبي،‬⁩ اعتباراً من اليوم الأربعاء، فيما أكدت أبوظبي العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم أمس الثلاثاء، عن التسجيل الطارئ للقاح "بيونتيك" من شركة "فايزر" ضد جائحة "كوفيد -19"، ويعد ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الإمارات.

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وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة "فايزر" للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراده، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، حيث أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأميركية FDA.

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