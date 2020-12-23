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بريطانيا: نأمل أن لا يكون هناك علاقة بين بريكست والأزمة على الحدود

A European Union flag and a UK flag are pictured during a special meeting of the European Council to endorse the draft Brexit withdrawal agreement and to approve the draft political declaration on future EU-UK relations on November 25, 2018 in Brussels. (AFP)
علاقات متوترة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تفاقمها الأزمة على الحدود
بريكست

بريطانيا: نأمل أن لا يكون هناك علاقة بين بريكست والأزمة على الحدود

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العربية.نت

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قالت بريطانيا اليوم الأربعاء أنها تأمل أن لا يكون هناك علاقة بين بريكست والأزمة على الحدود وأن تنتهي أزمة عبور الشاحنات على الحدود اليوم.

وسرعان ما تحول القرار الفرنسي بإغلاق الحدود مع بريطانيا، لمنع وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا، إلى أزمة بين البلدين، فيما تسبب إغلاق الحدود بحالة من الخوف والهلع في بريطانيا، نتيجة التوقعات بأن يؤدي إلى أزمة غذاء ومواد تموينية خلال الأيام المقبلة.
وكانت فرنسا أعلنت إغلاق حدودها مع بريطانيا لمدة يومين فقط، وهو ما تسبب بتكدس مئات الشاحنات على الحدود من الاتجاهين وأشعل المخاوف بأن يؤدي الإغلاق إلى أزمة غذاء ومواد أساسية في بريطانيا.

وبدأت بوادر أزمة بين بريطانيا وفرنسا بعد أن طلبت باريس أمس الثلاثاء من سائقي الشاحنات فحصاً طبياً يُثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد من أجل السماح لهم بالمرور إلى الأراضي الفرنسية، وهو ما رفضته لندن، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تأخير في العبور مع عدم توافر دور الرعاية، بحسب تقرير نشرته جريدة "التايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني واطلعت عليه "العربية.نت".

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ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون سائقي الشاحنات إلى إجراء اختبارات (PCR)، والتي تستغرق ما بين 24 و48 ساعة من أجل الحصول على النتيجة، فيما أعربت بريطانيا عن خشيتها من أن يؤدي ذلك إلى تراكم كبير في الموانئ وقد يؤدي الى إعطاء الأولوية لسائقي الشاحنات بالفحص على موظفي الرعاية الذين يحظون حالياً بالأولوية.

وتقول "التايمز" إن الحكومة البريطانية تدفع باتجاه أن توافق فرنسا على إجراء اختبارات فورية تخرج نتيجتها خلال 20 دقيقة فقط بعد أن يتم أخذ "مسحة من اللعاب"، لكن هذا الخيار أيضاً أشعل خلافاً بين الوزراء في لندن حيث تساءل بعضهم: "ما مصير السائقين المصابين؟ وكيف نضمن عزلهم؟ وفي حالة تم فرض عزل صحي عليهم فماذا نفعل بشاحناتهم؟".

وبحسب "التايمز" فإنه على الرغم من الرفض الحالي في بريطانيا للمطالب الفرنسية فقد تضطر الحكومة في لندن إلى الاستجابة للمطالب الفرنسية بإجراء اختبارات (PCR) وذلك لضمان تدفق البضائع مرة أخرى.

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