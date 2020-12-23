قالت شركة سي.دي بروجكت البولندية لصناعة ألعاب الفيديو، إنها باعت ما يربو على 13 مليون نسخة من لعبتها سايبربنك 2077 حتى 20 ديسمبر كانون الأول، وذلك مع الأخذ في الحسبان مطالب استرداد المبالغ المدفوعة من جانب لاعبين اشتكوا من أن اللعبة مليئة بالأخطاء.

ولم تذكر الشركة توقعاتها للمبيعات، كما لم تفصح عن عدد طلبات استرداد الأموال التي تلقتها.

وقال بيوتر بوجوش المحلل في إم بنك للسمسرة، إن حجم المبيعات البالغ 13 مليون نسخة يقل عن توقعات السوق ببيع 16.4 مليون نسخة.

وواجهت اللعبة صعوبات بعد إطلاقها في العاشر من ديسمبر كانون الأول بسبب عيوب فنية دفعت سوني كورب لسحبها من منصتها الإلكترونية لبيع الألعاب بلايستيشن ستور، كما طلبت ميكروسوفت المصنعة لجهاز ألعاب إكس بوكس برد المبالغ المدفوعة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن سايبربنك 2077 ستكون واحدة من أهم إصدارات الألعاب للعام الحالي.

لكن إطلاق اللعبة المحفوف بالمشكلات دفع سهم سي.دي بروجكت للتراجع 40% عن المستوى القياسي الذي بلغه قبل إطلاق اللعبة.