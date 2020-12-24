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السعودية تسجل 4.4 مليار دولار فائضاً تجارياً في أكتوبر

ميناء السعودية
عمليات استيراد وتصدير في ميناء بالسعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تسجل 4.4 مليار دولار فائضاً تجارياً في أكتوبر

إجمالي التبادل التجاري يصل إلى 99.2 مليار ريال

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دبي - العربية.نت

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سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً تجارياً بقيمة 16.36 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر 2020، بارتفاع نسبته 28% عن شهر سبتمبر السابق له، والبالغ 12.77 مليار ريال، بينما تراجع 49% على أساس سنوي.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، جاء الفائض حصيلة الفارق بين نحو 57.8 مليار ريال إجمالي الصادرات السلعية، و41.4 مليار ريال إجمالي الواردات.

وبلغ إجمالي حجم تجارة المملكة إلى 99.2 مليار ريال في أكتوبر 2020.

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وذكرت الهيئة، أن الصادرات السلعية انخفضت بنسبة 24.7% في شهر أكتوبر 2020، إلى 57.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.8 مليار ريال في أكتوبر 2019، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنحو 18.9 مليار ريال بنسبة 32.7%، لتسجل 38.9 مليار ريال في أكتوبر 2020.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 67.3% في أكتوبر 2020، مقابل 75.3% في أكتوبر 2019.

وانخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 0.3% في أكتوبر 2020، لتسجل 18.89 مليار ريال، مقارنة بنحو 18.95 مليار ريال في أكتوبر 2019.

واستحوذت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما على نسبة 31.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، خلال شهر أكتوبر الماضي، متراجعة 5.4% عن الشهر المماثل من 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية السعودية بنحو 4.48 مليار ريال، بنسبة 8.4%، مقارنة بنحو 53.3 مليار ريال في سبتمبر 2020.

واردات السعودية

وبحسب تقرير الهيئة، فإن واردات السعودية تراجعت بنسبة 16.8% في أكتوبر 2020، لتسجل 41.44 مليار ريال، مقابل 49.8 مليار ريال في أكتوبر 2019، نتيجة لانخفاض أسعار السلع على أساس سنوي، وكان أكثرها تأثيراً معدات النقل وأجزاؤها بنسبة تراجع 40%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 17%.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.2% بالمقارنة بشهر سبتمبر 2020.

تجارة السعودية ترتفع في أكتوبر على أساس شهري
تجارة السعودية ترتفع في أكتوبر على أساس شهري

وصعدت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 45.6% في شهر أكتوبر 2020، مقابل 38% في أكتوبر 2019، نتيجة الانخفاض الكبير في الواردات عن الانخفاض في الصادرات غير البترولية خلال الشهر.

الصين الشريك الرئيسي للسعودية في التجارة السلعية

حافظت الصين على كونها الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية في أكتوبر الماضي، بقيمة صادرات 10.5 مليار ريال، تليها الهند والإمارات بقيمة 5.4 مليار ريال، و5.1 مليار ريال على التوالي.

وكانت اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا وسنغافورة ومصر وأميركا وتايوان أكثر 10 دول استحواذا على الصادرات السعودية، بإجمالي نحو 39.4 مليار ريال تمثل 68.2% من إجمالي الصادرات.

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