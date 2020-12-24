تراجعت صادرات السعودية النفطية في أكتوبر/تشرين الأول 18.9 مليار ريال (5.04 مليار دولار)، منخفضة بنحو الثلث، في حين هبطت الصادرات غير النفطية 0.3%.

ونزل إجمالي الصادرات 24.7%، وهو ما يعود بصفة أساسية إلى انخفاض شحنات النفط، والتي شكلت نحو الثلثين من الإجمالي، مقارنة مع ثلاثة أرباعه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وهبطت صادرات النفط 32.7% على أساس سنوي، لكنها مرتفعة 3.7% مقارنة مع سبتمبر/أيلول وفقا لرويترز.

وارتفع إجمالي الصادرات مقارنة مع سبتمبر/أيلول 8.4% بما يعادل 4.48 مليار ريال.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع انكماش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم 5% هذا العام.

وكانت بيانات منظمة مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، قد أظهرت في وقت سابق، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أكتوبر 2020 إلى 6.159 مليون برميل يومياً، من 6.066 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2020، بارتفاع نحو 0.093 مليون برميل يومياً.

وارتفع إجمالي صادرات النفط السعودية (خام ومنتجات) إلى 7.38 مليون برميل يومياً في أكتوبر من 7.09 مليون برميل يومياً في سبتمبر 2020.