توقع مركز دبي للإحصاء، انكماش الاقتصاد في الإمارة بنسبة 6.2% خلال العام الحالي، على أن يتعافى خلال العام المقبل، مع تسجيل نمو بنسبة 4% .

وأضاف المركز أن الاقتصاد سجل انكماشا بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما جاء ليتوافق مع التوقعات.

ومن القطاعات الأكثر تضررا بجائحة كورونا هي السياحة والتجارة، إضافة إلى القطاع العقاري. وكانت الحكومة قد أطلقت حزما تحفيزية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار درهم للتخفيف من تداعيات الأزمة على الاقتصاد.

وذكر بنكا Morgan Stanley وNomura Holdings، في تقرير سابق، أن الوقت قد حان للمراهنة على انتعاش السياحة في دبي، حيث يسافر 200 ألف شخص إلى المدينة لقضاء عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة؛ وقال المحللون إن إطلاق لقاحات كورونا، وتحسين العلاقات مع إسرائيل، وانعقاد معرض إكسبو 2020 في أكتوبر من العام المقبل: كلها عوامل ستعود بالفائدة على الإمارة.

ويوم الثلاثاء الماضي، توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 2.5% في 2021، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.6% في العام ذاته.

ويأتي ذلك بينما توقع البنك المركزي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 6%، بسبب تضرره من جائحة كوفيد-19 وتخفيضات إنتاج النفط.

وكانت حكومة الإمارات قد حصلت على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الائتمان العالمية "فيتش" كانت حددت أيضا، التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.