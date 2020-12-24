رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل كبير بلغ 200 نقطة أساس إلى 17%، وهو ما يزيد بعض الشيء عما كان متوقعا، وذلك في مسعى لكبح جماح تضخم تدور قيمه في خانة العشرات وإقبال غير مسبوق على الدولرة، وذلك في وقت يسعى فيه المحافظ الجديد ناسي إقبال لتعزيز الثقة في سياسة البنك.

ارتفعت الليرة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر على خلفية ذلك، وقال محللون إن إقبال نجح في اختبار آخر لقدرته على وضع سياسة نقدية متحررة من الضغوط السياسية بعد شهرين فقط من توليه المنصب.

ورفع البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع من 15% وجدد عزمه الحفاظ "بحزم" على سياسة مشددة من أجل خفض التضخم، الذي وصل الشهر الماضي إلى 14 بالمئة، بشكل مستدام، وذلك بعد سنوات من ارتفاعه كثيرا عن المستهدف له.

وصعدت الليرة بما يصل إلى 1% مقابل الدولار الأميركي وبلغت مستوى 7.5875 بحلول الساعة 1121 بتوقيت غرينتش.