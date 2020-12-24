أفاد مسؤول، اليوم الخميس، أنه سيكون على الصيادين الأوروبيين التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حاليا في المياه البريطانية خلال السنوات الخمس ونصف المقبلة.

وبموجب الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد بريكست الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة، الخميس، سيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

وأبرمت بريطانيا، اليوم الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه، وذلك قبل سبعة أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر "تم الاتفاق".

ونشر جونسون، الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده "إنجاز بريكست" صورة له وهو يحتفل. بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى "علاقة تجارية قوية" مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

وقال جونسون إن اتفاق بريكست ينهي سلطة المحكمة الأوروبية، وإن الاتفاق سيخلق وظائف في كل القارة الأوروبية.

وأضاف خلال كلمة له بعد إبرام اتفاق بريكست أن بريطانيا تمكنت من استعادة السيطرة على مصيرها، مؤكداً أن بريطانيا ستصبح بعد اتفاق بريكست السوق الأول في أوروبا.

إلى ذلك، قال كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، إن صفقة بريكست غير مسبوقة ومعقدة للغاية، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قوية ضد أي طرف لا يلتزم باتفاق بريكست.