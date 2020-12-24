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ترحيب أوروبي باتفاق بريكست.. انتصار غير مسبوق

عقد ومشاكل عالقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد #بريكست
اتفاق بريكست
بريكست

ترحيب أوروبي باتفاق بريكست.. انتصار غير مسبوق

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لندن - رويترز

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رحبت كل من ألمانيا وأيرلندا وفرنسا باتفاق بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع التأكيد أنه استحق الجهد المبذول.

وأبرمت بريطانيا، اليوم الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه وذلك قبل سبعة أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وفي أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء "أُبرم الاتفاق. استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا وتجارتنا ومياه الصيد".

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"الاتفاق نبأ رائع للأسر والشركات في شتى أرجاء المملكة المتحدة. وقعنا أول اتفاق تجارة حرة يُبرم مع الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم أو حصص".

وتابع "أنجزنا هذا الاتفاق العظيم للمملكة المتحدة بأسرها في زمن قياسي، وفي ظل ظروف صعبة للغاية، وهو اتفاق يحمي تكامل سوقنا الداخلية وموقع أيرلندا الشمالية فيها".

وقال المصدر إن الاتفاق يضمن خروج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي وألا تكون ملزمة بقواعده.

وأضاف "لا دور لمحكمة العدل الأوروبية وتحققت جميع خطوطنا الحمراء فيما يتعلق باستعادة السيادة".

وقال إن الاتفاق يغطي تجارة بلغت قيمتها 668 مليار جنيه إسترليني (909 مليارات دولار) في 2019.

إلى ذلك، قالت رئيسية وزراء أسكتلندا "حان الوقت لنصبح دولة أوروبية مستقلة".

وأكد كبير المفاوضيين الأوروبيين أن صفقة بريكست غير مسبوقة ومعقدة.

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