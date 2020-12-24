قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن اتفاق التجارة الذي أبرمته بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس "عادل ومتوازن وسديد" ويستحق المحاربة من أجله.

وأضافت في مؤتمر صحافي "كان طريقا طويلاً وملتوياً، لكن جهودنا أثمرت اتفاقا جيداً. إنه اتفاق عادل ومتوازن وهو التحرك السديد والحصيف لكلا الطرفين".

وتابعت "كانت المفاوضات صعبة جداً. الكثير كان على المحك للكثير جدا من الناس، لذا كان اتفاقا تعين علينا بالتأكيد المحاربة من أجله".

وقالت "أعتقد أيضا أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة المملكة المتحدة. سيرسي أسسا متينة لبداية جديدة مع صديق قديم. وهو يسمح لنا أخيرا بأن نضع الخروج البريطاني وراء ظهورنا، وأن تواصل أوروبا مسيرتها".