فرض المغرب حظر تجول كما أغلق المطاعم في المدن الرئيسية وحظر التجمعات العامة والخاصة لمدة ثلاثة أسابيع للحد من تفشي فيروس كورونا.

ودخل حظر تجول بين التاسعة مساء والسادسة صباحا حيز التنفيذ ليلة الأربعاء، ويستمر حتى 13 يناير.

ويتعين على كل المطاعم في الدار البيضاء ومراكش وأغادير وطنجة الإغلاق خلال تلك الفترة، وفقا لأوامر الحكومة الصادرة هذا الأسبوع. في أنحاء أخرى، تغلق المطاعم والمقاهي والمتاجر ومتاجر البقالة في الثامنة مساء.

وسجل المغرب أكثر من سبعة آلاف وفاة و420 ألف حالة إصابة بكورونا، ليمثل أعلى معدل في المنطقة وثاني أعلى أعداد رسمية في إفريقيا.

تأتي القيود الجديدة فيما يستعد المغرب لشن حملة تطعيم ضد كوفيد-19 باستخدام لقاحين مختلفين، الأول طورته شركة سينوفارم والآخر طورته جامعة أكسفورد بريطانيا وشركة أسترازينيكا.

كانت الحكومة قد وعدت بنشر اللقاحات هذا الشهر لكن موعد تدشين الحملة مازال غير معروف.